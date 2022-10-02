السجن المؤبد لعامل أطلق النار على آخر وشرع فى قتله بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ع" بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.م.م" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 ، بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح نارى مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه مما أدى إلى إطلاق النار عليه.. وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.