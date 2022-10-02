اليوم السابع
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السجن المؤبد غيابيا لعامل في مقهى ضبط بحوزته هيروين بالإسكندرية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:18 م
السجن المؤبد غيابيا لعامل في مقهى ضبط بحوزته هيروين بالإسكندرية جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا رزق رئيس المحكمة الدائرة الثامنة والعشرين، بالسجن المؤبد غيابيا، للمتهم "إ.ي.ا"، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16626 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال المروري الأمني أبصر المتهم " إ.ي ا" عامل بمقهي واقفا بالطريق العام ممسكا بيده علبة تبغ، وما أن شاهد القوة الأمنية حتى ألقى ما بيده، فتم تتبعها حتي استقرت علي الأرض ، فتم التقاطها، وتبين أن بداخلها عدد لفافة تحوي علي مخدر الهيروين, وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول .
 
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 
 

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عقوبة الاتجار بالمخدرات

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