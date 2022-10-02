اليوم السابع
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الرى: إزالة 14 مخالفة على نهر النيل فى محافظة البحيرة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:19 ص
الرى: إزالة 14 مخالفة على نهر النيل فى محافظة البحيرة نهر النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "البحيرة"، حيث تم إزالة 14 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 78 ألفا و887 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

 

 


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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