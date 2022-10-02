اليوم السابع
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الدول الأكثر إهدارا للطعام فى العالم.. تفاصيل

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:56 م
الدول الأكثر إهدارا للطعام فى العالم.. تفاصيل التبذير فى الطعام خطر يهدد البيئة
كتبت منال العيسوى

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إهدار الطعام أصبح من القضايا الملحة التى تتصدر قائمة اهتمامات المناقشات بين المهتمين بالمناخ والتفاصيل المرتبطة به، لما لها من أثار مباشرة على تصعيد الغازات الدفيئة والانبعاثات، وأيضا لما له من أضرار بيئية مرتبطة بتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان الناجم عن مقالب القمامة بعد تفاعل المخلفات .
 
 حدد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعض الإحصائيات حول إهدار الطعام:
 ‏
-  ‏العالم ينتج عن إهدار الطعام حوالى 931 مليون طن من نفايات الطعام سنويا 
 ‏ - 569 طناً تخرج من المنازل
 ‏-  244 مليون طن من المطاعم 
 ‏-  العالم العربي تجاوز ال 40 مليون طن
 ‏

 ‏مصر 

9 ملايين طن من الأطعمة مصيرها القمامة  
 ‏

 ‏العراق

 ‏يليها العراق التى تهدر أكثر من 4.7 ملايين طن

 ‏

 ‏السودان

 السودان تهدر طعاما يصل إلى 4.16 ملايين طن.

 ‏

 ‏الجزائر 

 ‏ تبلغ قيمة إهدار الطعام بالجزائر حوالى 3.91 ملايين طن.
 

 ‏السعودية

 ‏ السعودية يصل الإهدار لـ 3.59 ملايين طن  
 

 ‏المغرب

 ‏ وفى المغرب تصل لحوالى 3.31 ملايين طن 
 

 ‏اليمن

 ‏ اليمن فهناك 3.2 ملايين طن طعام مصيرها القمامة
 

 ‏سوريا

 ‏ فيما تهدر سوريا 1.7 مليون طن من الأغذية
 

 ‏تونس

 ‏ تأتى تونس فى قائمة الدول التى تهدر الطعام بكميات تصل لـ 1.6 مليون طن
 

 ‏الأردن

 ‏وفى الأردن فهناك  939 ألف طن
 

 ‏الإمارات

 ‏ الإمارات تهدر  923 ألف طن من المأكل .
 

 ‏لبنان

 ‏ لبنان فتهدر 717 ألف طن
 

 ‏ليبيا

 ‏ليبيا فتهدر هى أيضا 513 ألف طن
 

 ‏فلسطين

 ‏وفى فلسطين هناك  501 ألف طن مصيرهم المكبات للنفايات
 

 ‏عمان

 ‏ وفى عمان يتم اهدار  470 ألف طن من الأطعمة
 

 ‏موريتانيا

 ‏ وفى موريتانيا حوالى 450 ألف طن
 

 ‏الكويت

 ‏الكويت تهدر 397 ألف طن من الطعام 
 

 ‏قطر

 ‏قطر تهدر حوالى 267 ألف طن
 

 ‏البحرين ‏

 ‏البحرين تهدر 216 ألف طن.
 

قمة المناخ

مؤتمر المناخ

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مؤتمر شرم الشيخ

مؤتمر التغير المناخى

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