الداخلية تضبط 97 طن سلع لبيعها بأعلى من السعر الرسمى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 113 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 6 أطنان وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 97 طنا.

وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية "خبز ناقص الوزن" و 58 قضية "خبز غيرمطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 111 طنا .