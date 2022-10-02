الداخلية تضبط مرتكب واقعة التعدي على طفلة بعد نشر قصتها على "فيس بوك"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن التعدى على طفلة، وإحداث إصابة بها والمناشدة بضبط المتسبب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها طفلة، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم الانتقال، وبسؤال والدها اتهم طالبا مقيما بذات الناحية، لقيامه باستدراج الطفلة المصابة والتعدى عليها داخل مسكن "جده لوالده" بذات الناحية، وبسؤال الطفلة قررت بمضمون ما جاء بأقوال والدها، وبسؤال شاهدة الواقعة (ربة منزل " زوجة عم المتهم" – مقيمة بذات الناحية) قررت أنها تقيم بالمنزل محل الواقعة، وأنها شاهدت الطفلة بالطابق الثانى وبها الإصابات المنوه عنها، وذلك عقب ارتكاب المتهم للواقعة فقامت بنقلها إلى أهليتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.