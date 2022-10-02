الحكومة: صدور 563 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الثالث من 2022

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار الربع الثالث من عام 2022، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء استجابت خلال الفترة المشار إليها لعدد 1530 استغاثة طبية، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الربع الثالث من عام 2022 الجارى شملت صدور 563 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 346 عملية جراحية، وإصدار 57 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال شهور يوليو، وأغسطس، وسبتمبر الماضية تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 254 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 94 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 123 حالة من ذوي الهمم.

ولفت المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن أبرز العمليات والاحتياجات الطبية التي تم العمل عليها، شملت عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، وعمليات العظام والمفاصل، هذا إلى جانب ما يتعلق بأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، والأمراض الصدرية وفيروس "كورونا"، وكذا ما يتعلق بالعمود الفقري والفقرات، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وأكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تعمل على الاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع مختلف الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، شاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل مختلف محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تعاملت معها القوافل الطبية خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو 17247 حالة.

وكشف الدكتور حسام المصري عن جهود التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية، وما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك دعما لما يتم تقديمه من خدمات طبية لغير القادرين من المرضى.

واستعرض التقرير نماذج للاستجابات التي تمت لبعض الاستغاثات الطبية التي تم رصدها على مدار الربع الثالث من عام 2022.