الجيش العراقى يعلن مقتل إرهابى واعتقال 15 آخرين فى محافظات مختلفة

كتب أحمد جمعة

أعلن الجيش العراقى، الأحد، مقتل إرهابي والقبض على 15 آخرين في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لواء القوات الخاصة يحيى رسول عبد الله الزبيدي، إن جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ واجب تفتيش في جبال بادوش بمحافظة نينوي؛ ما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين كان يرتدي حزامًا ناسفًا في أحد الأنفاق، مشيرا إلى أنه تم تفجير كامل الأنفاق التي كان يتخذها هؤلاء الإرهابيين كملاذ آمن لهم.

وأضاف يحيى رسول، أن الجهاز نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة في مُحافظات مُختلفة؛ أسفرت عن اعتقال 6 من عصابات تنظيم "داعش" أحدهم في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى العثور على كدس للعتاد في قرية "تل خربة" بمحافظة نينوي.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، اعتقال 9 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للمديرية أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين محكم وعلى إثره تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين في سيطرة تل فارس بالموصل، بالإضافة إلى القبض على 4 إرهابيين في سيطرة التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، لافتة إلى اعتقال إرهابي آخر في سيطرة جسر الصديقية مشترك مع فوج طوارئ 11 شرطة الأنبار والحشد الشعبي.