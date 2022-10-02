الجزائر: نتابع عن كثب أوضاع جاليتنا في بوركينا فاسو وندعو إلى تجنب التنقل

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قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها تتابع عن كثب وضعية أفراد جاليتها المقيمة في بوركينا فاسو إزاء التطورات التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان السبت- أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بالمواطنين الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واجادوجو، داعية إياهم للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري.

كما دعت الخارجية الجزائرية، رعاياها في هذا البلد على البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واجادوجو.