الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اثنين من شهداء الشرطة فى الأقصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزراة الداخلية 1816 لسنة 2022، بعد الاطلاع على القانون رقم 109لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، بعد قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد، يرقي اسم الشهيد النقيب مصطفى محمد صـلاح الـدين طـاهر أحمـد عـلام الضابط بمديرية أمن الأقصر سابقًا استثنائي إلى رتبة الرائد.

وكما نشرت قرار رقم 1817 لسنة 2022، بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، بعد قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد، وأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، بأن يرقي اسم الشهيد الرائد أحمد أحمد محمد أحمد الضبيعى - الضابط بمديريـة أمـن الأقصر سابقًا استثنائي إلى رتبة المقدم.