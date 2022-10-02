"التموين": استلام 8314 طن أرز بـ 21 موقعا في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم استلام 8314 طنا و239 كجم بـ21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.