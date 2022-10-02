اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:00 ص
"التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات أكتوبر  من فروع بنك ناصر الاجتماعى وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة  بنك ناصر الاجتماعي وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 

التضامن

معاشات أكتوبر

صرف معاشات أكتوبر

المعاشات

زيادة المعاشات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة