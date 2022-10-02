التضامن: الدولة المصرية تقدر المسنين وتدعمهم

كتب: أحمد قنديل

هنأ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، مسني مصر والعالم بحلول اليوم العالمي للمسنين، مشددًا على اهتمام الدولة المصرية بآبائنا وأمهاتنا من المسنين، والبالغ عددهم 7 ملايين تقريبًا وفقًا لآخر إحصائيات.

وقال حسن، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر"، إن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أصدرت حزمة من القرارات صباح أمس السبت، تقديرًا لمكانة المسنين وتأكيدًا على دعم الدولة لهم.

وتضمنت القرارات، زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد، وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من التضامن وهيئة البريد، بالإضافة إلى عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددها ١٩٢ ناديا، وفتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

وشملت القرارات افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن، وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر، بالإضافة إلى اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ65 عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية، والإعلان عن قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية، مع استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ3 سنوات نحو 15٫25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري، وسوف تعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.