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التخطيط: اليوم إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:25 ص
التخطيط: اليوم إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية هالة السعيد .. وزيرة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اليوم سيتم إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي سينعقد بمحافظة الإسكندرية.
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تمت طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.
 
وقال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إنه بإعلان أول نتائج المبادرة اليوم نكون قد وصلنا إلى مرحلة جني الثمار وهي المرحلة الرابعة من المبادرة بعد المراحل الثلاث المهمة السابقة المتمثلة في التدريب والورش التدريبية التي عقدتها وزارة التخطيط للجان التنفيذية ومقيمي المشروعات بالمحافظات، ثم مرحلة تقديم المشروعات لكل المحافظات على المنصة الإلكترونية، ثم مرحلة تقييم المشروعات واستبعاد من لم يستوفى الشروط والمعايير المطلوبة.
 
وأكد السفير هشام بدر أن المبادرة تتيح التمكين لجميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيات الحديثة، كما تهدف المبادرة إلى إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
 
 
 

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزارة التخطيط

المشروعات الخضراء

اخبار الاقتصاد



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