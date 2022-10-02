التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بحظيرة ماشية فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بحظيرة ماشية في منطقة الصف، وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

وعاين رجال المباحث الحظيرة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة الصف، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.