وقال المندلاوي - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "تلقينا بحزن كبير حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق وسط بغداد، وإذ نتقدم لأهالي الضحايا بالعزاء ودعائنا للجرحى بالشفاء، نؤكد أهمية فتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى"، مؤكدا ضرورة ضبط الجهة التي أعطت الإجازة الاستثمارية في البناء ومطابقة البناء مع المتطلبات الهندسية المطلوبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.



من جانبه، دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، الحكومة إلى إجراء تحقيق فوري في أسباب انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق بالعاصمة بغداد.

وقال العامري "تلقينا بأسف وحزن بالغين خبر انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ب‍بغداد، وإذ نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها وحدات الدفاع المدني لإنقاذ العالقين تحت الركام ، ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق فوري في أسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم أنه من المباني الحديثة وهذا دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد، في وقت سابق، أن حادث المبنى المنهار في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد التي واجه بسببها انتقادات عدة، موجها قوات الدفاع المدني العراقي باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين، وفتح تحقيق بملابسات الحادث.