البرازيل تشهد أسوأ حرائق الغابات خلال عقد من الزمان

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تشهد البرازيل، أسوأ موجة لحرائق الغابات منذ عقد من الزمان في الوقت الذي يتجاهل فيه المرشحون في الانتخابات التي تنطلق اليوم الأحد الحديث عن البيئة.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية - في تقرير السبت - أن شهر سبتمبر جاء وذهب، ليمثل علامة مؤلمة أخرى لأكبر غابة مطيرة في العالم. إنه أسوأ شهر حريق في منطقة الأمازون منذ أكثر من عقد.

وتابعت أنه أجهزة استشعار الأقمار الصناعية كشفت عن أكثر من 42 ألف حريق في غضون 30 يوما وفقًا لمعهد الفضاء الوطني البرازيلي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي تجاوزت فيها الحرائق في منطقة الأمازون 40 ألفا في شهر واحد.

وتابعت أن سبتمبر الماضي كان أسوأ بمقدار مرتين عن سابقه. والذي يعتبر في ذروة موسم الجفاف، وعادة ما يكون أسوأ شهر ليس فقط للحرائق ولكن أيضا لإزالة الغابات.

وتستمر البيانات الرسمية عن فقدان الغابات في 23 سبتمبر حتى الآن، ومع ذلك فهي بالفعل أكثر تدميرا بنسبة 14% من سبتمبر 2021. وخلال تلك الأسابيع الثلاثة فقط، خسرت منطقة الأمازون 1120 كيلو مترا مربعا من الغابات المطيرة.

وتحدث تصاعدت لحرائق الغابات وسط حملة استقطاب رئاسية، حيث يسعى رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ضد اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و 2010 ويتفوق في استطلاعات الرأي. وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات يوم غد الأحد.

وعلى الرغم من الدخان الذي يسد الهواء في مدن الأمازون بأكملها، فقد تجاهلت الحملات الانتخابية إلى حد كبير القضايا البيئية. حيث ينتخب البرازيليون أيضا ،إلى جانب الرئيس،أيضا حكاما وبرلمانات على مستوى ولايات البلاد.

ففي ولاية بارا، وهي الأسوأ على مستوى حرائق وإزالة الغابات، لم يتم التطرق إلى موضوع إزالة الغابات خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لمنصب الحاكم التي نظمتها شبكة جلوبو يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال المناظرة التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف، ذكر مرشح واحد فقط الزيادة الحادة في إزالة الغابات. لم تضعها شبكة جلوبو، شبكة التلفزيون البرازيلية الرائدة، ضمن ثمانية مواضيع نقاش خلال المناظرة.

وقال باولو باريتو، الباحث في معهد أمازون غير الربحي للناس والبيئة، إن حماية الغابات ليست أولوية عالية للسكان، بعد سنوات من الوباء وتدهور الاقتصاد. وأضاف: "لكن حقيقة أن الصحفيين لا يسألون عنها هي مشكلة أكبر. وتابع "يمكن أن تؤدي إزالة الغابات إلى مزيد من الفقر. ومن ناحية أخرى، هناك فرص اقتصادية متزايدة تتعلق بالحفاظ على البيئة".

وأظهرت الدراسات أن معدلات إزالة الغابات تبلغ ذروتها في سنوات الانتخابات، وكان عام 2022 شديدًا بشكل خاص بسبب خطاب بولسونارو المناهض للبيئة، وفقا للمحللين.

وقال باريتو: "مع وجود فرصة لتغيير الحكومة إلى حكومة تعد بمزيد من الصرامة، يبدو أن من أزالوا الغابات يستغلون احتمال خروج الحزب من السلطة".