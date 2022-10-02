اليوم السابع
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البحوث الإسلامية يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى ميلاد النبى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:21 م
البحوث الإسلامية يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى ميلاد النبى مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المصريين قيادةً وشعبًا والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبى -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا أن هذه الذكرى العطرة تأتى فى توقيت يعانى فيه المجتمع من تحديات ومشكلات تؤرق الجميع نتيجة البعد عن اتباع هدي النبي والتحلي بأخلاقه الكريمة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إننا وإذ نحتفل بهذه المناسبة الطيبة فإننا فى حاجة لاستحضار عظمة شخص النبى الكريم والتماس سلوكياته والسير على منهجه واقتباس أثره الشريف والاستجابة لنداء سنته فى حياتنا وفي معاملاتنا مع أنفسنا ومع غيرنا.

وبيّن الأمين العام أن شرف الانتساب للنبى - صلى الله عليه وسلم- وسنته لا يكون بالقول فقط، وإنما يكون بالعمل فالنبى الكريم ضرب أروع الأمثلة فى الجد والاجتهاد، وحسن الخلق، وحسن المعاملة، فكان قرآنًا يمشى على الأرض، وتجلّى فيه كل معاني الإنسانية والمحبة فكان ليّن القول بشوش الوجه، يقابل السيئة بالحسنة، فيعفو ويصفح.

وأوضح "عيّاد" أن النبى -صلى الله عليه وسلم- بعثه الله -سبحانه وتعالى- رحمة للعالمين، فشملت رحمته الإنسان والحيوان والجماد، ولم يكن يعرف الأنانية وحب الذات حتى أن إبلاغه لرسالة ربه كان يبتغي بها صالح الكون حتى ينعموا بشريعة سمحاء تجمع ولا تفرّق، تقبل الجميع وتعلي صوت الحق والعدل، ولا تعرف للظلم طريقًا.


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

المولد النبوى

مولد النبى



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