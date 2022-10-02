البحث عن جثمان سيدة غرقت فى مياه البحر اليوسفى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها للبحث عن سيدة غرقت في مياه البحر اليوسفي أمام قرية منهرة التابعة لمجلس قروي ننا، بمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أهناسيا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بغرق سيدة في مياه بحر يوسف أمام قرية منهره التابعة لمجلس قروي ننا بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلي موقع البلاغ، وجرى البحث باستخدام لانشات الإدارة بالتعاون مع الأهالي، حيث تبين غرق سيدة أربعينية تدعى "سناء. ت.ح" 43 عامًا، وجاري البحث عن الجثمان بمساعدة الأهالي والصيادين، تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.