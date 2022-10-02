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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:35 ص
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية، ومازالت مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع الشمس خلال النهار.
 
 
 
وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: "سنشعر بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء". 
 
وتابعت: "أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية في فترات النهار، ولكن في الليل ومع غياب أشعة الشمس سنبدأ فى الشعور بالاعتدال في الأجواء على أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء سيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونشعر معه بانخفاض درجات الحرارة". 
 
وأوضحت: "بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بـ3 أو 4 درجات، ونشعر بالأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيستمر معنا الانخفاض حتى بدايات الأسبوع المقبل".

الأرصاد

درجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد

الأرصاد الجوية

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