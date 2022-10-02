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الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:24 ص
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس
الشرقية - إيمان مهنى

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام وتحرير محاضر حيال المخالفين تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 /2023 .
 
فقامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها لاستقبال أبنائنا الطلاب في جو بيئي صحي ونقي حرصاً على سلامتهم.
 
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير الطلاب أثناء توجههم للمدارس.
 
 

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بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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