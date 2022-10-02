اكتشاف مخزن مخدرات داخل سيارة منتهية التراخيص في المقطم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (طبنجة "بدون ترخيص" – خزنة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس)، أثناء استقلاله إحدى السيارات "منتهية التراخيص"، حال سيره بدائرة القسم، بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.