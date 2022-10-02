اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال شغب استاد "جاوة" بإندونيسيا لـ174 حالة وفاة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:43 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال شغب استاد "جاوة" بإندونيسيا لـ174 حالة وفاة الشرطة الإندونيسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إميل دارداك نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية لوسائل إعلام إندونيسية، الأحد، إن عدد ضحايا حادث التدافع الذي وقع أثناء مباراة كرة القدم، وصل إلى 174 حالة وفاة، حسبما أفاد موقع الشرق.

وكانت قد أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 129 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 180 آخرون بعد تدافع إثر أعمال شغب قام بها الجماهير في مباراة لكرة القدم في مقاطعة جاوة الشرقية الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن رئيس مفتشي شرطة جاوة الشرقية الجنرال نيكو أفينتا قوله إنه بعد انتهاء المباراة بين نادي أريما وبيرسيبايا سورابايا، اجتاح مشجعون من الفريق الخاسر الملعب، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تدافع وحالات اختناق. 

وأظهرت لقطات فيديو من قنوات إخبارية محلية أشخاصا يندفعون إلى أرض الملعب في ملعب مالانج وصورا لأكياس الجثث.

وذكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أن الدوري الإندونيسي الممتاز أوقف المباريات لمدة أسبوع بعد المباراة التي فاز فيها بيرسيبايا بنتيجة 3-2، مضيفا أن التحقيق يجري لمعرفة ملابسات هذه الأحداث المؤسفة.

 


اندونيسيا

أعمال شغب

مباراة كرة قدم

ملعب مالانج

كرة القدم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة