اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:53 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال شغب استاد "جاوة" بإندونيسيا لـ129 شخصا وإصابة 180 آخرين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:43 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال شغب استاد "جاوة" بإندونيسيا لـ129 شخصا وإصابة 180 آخرين الشرطة الإندونيسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أن 129 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 180 آخرون بعد تدافع إثر أعمال شغب قام بها الجماهير في مباراة لكرة القدم في مقاطعة جاوة الشرقية الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن رئيس مفتشي شرطة جاوة الشرقية الجنرال نيكو أفينتا قوله إنه بعد انتهاء المباراة بين نادي أريما وبيرسيبايا سورابايا، اجتاح مشجعون من الفريق الخاسر الملعب، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تدافع وحالات اختناق. 

وأظهرت لقطات فيديو من قنوات إخبارية محلية أشخاصا يندفعون إلى أرض الملعب في ملعب مالانج وصورا لأكياس الجثث.

وذكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أن الدوري الإندونيسي الممتاز أوقف المباريات لمدة أسبوع بعد المباراة التي فاز فيها بيرسيبايا بنتيجة 3-2، مضيفا أن التحقيق يجري لمعرفة ملابسات هذه الأحداث المؤسفة.

 


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