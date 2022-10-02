ارتفاع حصيلة الوفيات فى فلوريدا جراء إعصار "إيان" إلى 47‎‎ شخصا

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه غدا الاثنين، ترافقه السيدة الأولى لمدينة "بورتو ريكو" التي واجهت دمارا كبيرا من جراء إعصار "فيونا "، مضيفا أن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى ولاية فلوريدا.

ونوهت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن فلوريدا كانت الأكثر تضررا من إعصار "إيان" الذي ضرب أراضيها قبل أيام كإعصار من الفئة 4 وكان واحدًا من أشد الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرا، تاركًا طرقًا مدمرة وجسورًا جرفتها المياه، فضلًا عن حصار الآلاف في جزر معزولة، مع خدمة هواتف محمولة محدودة ونقص في المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والانترنت.

من جهته، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "إن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك وفر نحو 120 قمرا اصطناعيا من طراز ستارلينك للمساعدة في سد بعض مشكلات الاتصال خاصة وأنه يوفر نظام اتصال عالي السرعة، بينما كانت مرافق الولاية تعمل على استعادة الطاقة بعد أن ظل ما يقرب من مليون منزل وشركة بدون كهرباء حتى ليلة أمس السبت، بانخفاض عن ذروة بلغت 2.67 مليون شخص قبل نحو ثلاثة أيام.

ودمر إعصار "إيان" الجسر المؤدي إلى جزيرة باين، وهي أكبر جزيرة قبالة ساحل خليج فلوريدا، تاركا الوصول إليها عن طريق القوارب أو الجو فقط وقد ذهبت مجموعة من المتطوعين للاستجابة إلى الكارثة التي حلت بالجزيرة مع عدد من الطيارين والمسعفين والأطباء لسؤال السكان عما إذا كانوا يريدون الإجلاء.

وتعرضت جزيرة "باوليز" بولاية "ساوث كارولينا"، وهي مجتمع شاطئي يقع على بعد 75 ميلا (115 كيلومترا) تقريبا من ساحل تشارلستون لضربة شديدة من ضربات الإعصار في الساعات الماضية، وظلت الطاقة مقطوعة عن نصف أراضيها على الأقل، قبل أن تتراجع حدة الإعصار نسبيًا ليصبح إعصارًا ما بعد المداري.

وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه غدا الاثنين، ترافقه السيدة الأولى لمدينة "بورتوريكو" التي واجهت دمارا كبيرا من جراء إعصار "فيونا".