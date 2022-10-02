إنفوجراف.. ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال أسبوع؟

كتبت- مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية ، إلا إنها انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة بلغت نحو 23 % لخام برنت و 25 % لخام غرب تكساس ، وهي أول خسائر فصلية لها منذ أكثر من عامين.

تلقت أسعار النفط دعماً من التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها النفطي بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

اضطرابات الإمدادات بسبب الإعصار Ian الذي تسبب في توقف نحو 158 ألف ب / ي أو 9 % من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي بشكل مؤقت .

الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية ، وتراجع المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 1984 .

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 ، مع ارتفاع الطلب المحلي بأكبر وتيرة له في نحو شهرين .

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من، استقرار مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عقدين ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

مخاوف ضعف الطلب على النفط المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم .

ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي .