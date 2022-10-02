إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى كرداسة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق فودافون اتجاه مدينة 6 أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق فودافون اتجاه أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، ووتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.