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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:33 ص
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام مدخل قرية كفر الحمام مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الدائري ببسيون أمام قرية كفر الحمام.
 
انتقلت سيارتا اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 
 

مدير امن الغربية

بسيون

حادث

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