إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام مدخل قرية كفر الحمام مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.