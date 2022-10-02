إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي بميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمى بعد كارته حلوان ب 5 كيلو اتجاه السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الأقليمى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبذل رجال الإسعاف مجهودا كبيرا في سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الكاملة حرصا على أرواحهم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على سايق السيارة الميكروباص للتحقيق معه.