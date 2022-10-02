اليوم السابع
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إصابة ضابط ومصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق رصاص بأسيوط

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:38 م
إصابة ضابط ومصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق رصاص بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، (أحدهم سبق اتهامه فى 28 قضية، أبرزها " قتل – سلاح نارى – سرقات – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين وضبط الثالث ، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 10 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة " الحشيش – الشابو" والأقراص المخدرة) .. كما أسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

عناصر اجرامية

الداخلية

حوادث



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