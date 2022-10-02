أول خسائر فصلية لأسعار النفط منذ عامين.. 23 % برنت و25 % لتكساس

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1%، وهو أول ارتفاع على أساس أسبوعى، وذلك منذ أغسطس الماضى، إلا أنها انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة بلغت نحو 23 % لخام القياس العالمى برنت و25 % لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، وهي أول خسائر فصلية لها منذ أكثر من عامين.

وسجلت أسعار النفط 85.14 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.49 دولار للبرميل.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أن احتمال وضع المفوضية الأوروبية سقفا لسعر النفط الروسى سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى سوق الطاقة وسيؤثر بشكل أساسى على المستهلكين.

وقال جروشكو، في تصريحات للصحفيين، "إذا قاموا بتثبيت الأسعار، فذلك سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".