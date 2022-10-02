اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين التعاون الإسلامي يناشد تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات لكبار السن

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:41 ص
أمين التعاون الإسلامي يناشد تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات لكبار السن حسين ابراهيم طه امين عام منظمة التعاون الاسلامي
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل توفير الفرص لكبار السن وتعزيز قدرتهم على الصمود والاستجابة للتحديات التي يواجهونها في عالم متغير، وذلك بهدف بناء مجتمعات يسود فيها العدل والمساواة بين كافة الأجيال. جاء ذلك تزامنا وإحياء اليوم العالمي لكبار السن الذي يحتفل به المجتمع الدولي فى شهر أكتوبر كل عام، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990

 

وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تدرك أهمية توفير الحماية لكبار السن في ضمان رفاهية المجتمع، حيث أكدت القرارات الصادرة عن المنظمة أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق ذلك، كما اعتمدت الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في إسطنبول عام 2019 استراتيجية المنظمة حول حماية كبار السن ورفاههم في الدول الأعضاء.

 

وفي هذا الإطار، حث الأمين العام الدول الأعضاء على تعزيز ودعم كبار السن وتحسين أوضاعهم وضمان بيئة داعمة لهم، واستمرارية الاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم داخل مجتمعاتهم، وتعزيز الممارسات الفضلى في التعامل معهم، ودعا أجهزة ومؤسسسات المنظمة ذات الصلة والمؤسسات الشريكة للعمل في دعم جهود الدول الأعضاء في هذا المجال.


الأمم المتحدة

كبار السن

التعاون الإسلامي

الجمعية العامة



الموضوعات المتعلقة

اليوم العالمي للا عنف.. الأمم المتحدة تؤكد دعوتها لثقافة السلام والتسامح

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:24 ص

مسؤول أممى يشدد على أهمية تسريع تحول الطاقة لإنشاء نظام طاقة نظيف ومستدام

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:11 ص

"التعاون الإسلامي" تستنكر التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو وتدعو إلى الحوار

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:04 ص

مدير عام "الإيسيسكو" يدعو إلى التكاتف لضمان حقوق أطفال أفريقيا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:20 م

مفوضية اللاجئين تصدر إرشادات جديدة لحماية اللاجئين الصوماليين

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة