أمين "التعاون الإسلامي" يعزي إندونيسيا في ضحايا مباراة كرة قدم

كتبت : هند المغربي

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ الحزن والأسى لمقتل العديد ونقل جرحى بالمئات إلى المستشفى في اندونيسيا بعد أحداث تدافع مؤسفة في أعقاب مباراة كرة قدم محلية في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بخالص وأحر التعازي لفخامة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي، كما عبر عن مواساته لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قدمت واجب العزاء فى ضحايا أعمال شغب ملعب كانجوروهان فى مدينة مالانج بجزيرة جاوة فى إندونيسيا الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم وراح ضحيته 174 شخصا وأصيب 180 آخرون على الأقل.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على تويتر، تغريدة جاء فيها، "أفكار الجميع فى الدوري الإنجليزي الممتاز مع المتضررين من الأحداث المأساوية فى استاد كانجوروهان الليلة الماضية".