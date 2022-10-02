"أمن القاهرة" تؤمن ماراثون العام الدراسى الجديد فى العاصمة

كتب عبد الرحمن سيد

استعدت الأجهزة الأمنية في القاهرة، لانطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2021، 2022 وتم وضع خطة تأمينية ومرورية شاملة، بالتعاون مع مسؤولي ومديري المدارس، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي، واتخاذ الاستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي، وإحكام السيطرة بما يحقق الأمن والأمان للمواطنين مع تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات، من خلال تعزيز التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية، وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بالتأمين.

وسيقوم رجال قطاع أمن القاهرة، بتفقد عدد من المدارس ، للوقوف على الاستعدادات الأمنية، وقيام مسؤولي المدارس بتنفيذ التعليمات الخاصة بتلك الخطة، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير ومواقف وجراجات الأتوبيسات الخاصة بتلك المدارس، كما سيتم اتخاذ الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما سيقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية اليومية لخطط العمل المروري التي تستهدف زيادة انتشار الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة، بهدف انتظام الحركة المرورية أثناء العام الدراسي الجديد، وكذلك التصدي لصور المخالفات والإشغالات وأي محاولات للخروج على الشرعية والقانون، وذلك لما يتسم به العام الدراسي من ارتفاع معدلات الحركة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وستقوم قوات الأمن بالقيام بحملات في محيط المدارس والجامعات، للتصدي للباعة الجائلين والبلطجية والمتسولين، وكذلك التصدي لمحاولات التحرش بالفتيات والمعاكسات فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لتأمين المدارس والجامعات في قطاع العاصمة، وذلك في صيغة بروتوكول بين أجهزة الأمن المتنوعة «حماية مدنية، مرور، أجهزة بحث» يحتوي على وضع خطة من شأنها ضمان تأمين كامل للتلاميذ والمنشآت التعليمية، وذلك بالاتفاق على أن تكون الحصة الأولى من العام الدراسي محاضرة لرفع الوعي والحس الأمني لدى الطلبة والمدرسين.

وتشمل الخطة الاتفاق على مراجعة تأمين جراجات أتوبيسات نقل الطلبة والتأكد من وجود الحراسة عليها وتأمينها وفحصها قبل وبعد الرحلة اليومية، وكذلك عدم السماح بركن السيارات والدراجات البخارية حول أسوار المدارس أو بالقرب من مداخلها ووضع نظام تأميني محكم لدخول وخروج الأشخاص من المدارس ومراجعة تأمين مداخل ومخارج الأماكن المهمة.