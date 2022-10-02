أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة شاب في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب داخل كرتونة في الوراق، وتبين أنه فارق الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأن 3 من أصدقائه نقلوا جثته بسيارة، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعثر على جثة شاب داخل كرتونة، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بتكثيف التحريات تبين أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أثناء تعاطي المخدرات بصحبة أصدقائه، وعقب وفاته، نقلوا جثته داخل كرتونة، واستخدموا سيارة في نقلها والتخلص منها بمكان العثور عليها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.