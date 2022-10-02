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أمريكي يأكل محارا فيعثر بداخلها على لؤلؤة بـ4000 دولار

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:09 م
أمريكي يأكل محارا فيعثر بداخلها على لؤلؤة بـ4000 دولار لؤلؤ
وكالات

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فوجئ رجل أميركي من ولاية بنسلفانيا يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما عثر على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.

كان سكوت أوفرلاند يتناول الطعام في مطعم "سالت إير"، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمين، وفق سكاي نيوز عربية.

فيما نقلت قناة "فوكس فايف نيوز"، عن سكوت قوله "بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاس ومقرمش".

وأضاف: "في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى"، لونها لامع، شبه الأرجواني".

 

 


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ديلاوير

بولاية ديل

لؤلؤة أرجوانية



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