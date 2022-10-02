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ألمانيا تستدعى سفير موسكو بسبب انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:18 م
ألمانيا تستدعى سفير موسكو بسبب انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، استدعاء السفير الروسي سيرجي نيتشايف بسبب انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنه تم استدعاء سيرجي نيتشايف يوم الأحد، بسبب الاستفتاءات التي أجريت في دونباس، موضحة أنه يتوقع وصول السفير في القريب العاجل.

وفى وقت سابق قصفت القوات الروسية الليلة الماضية مدينة ميكولايف بطائرات كاميكازي بدون طيار وصواريخ "إس -300"، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، كما عثر على جثة فتاة تحت الأنقاض، لافتة إلى أن روسيا هاجمت أيضا مقاطعتي كريفي ريه ونيكوبول ومنطقة دنيبروبتروفسك بطائرة كاميكازي بدون طيار، وصواريخ جراد ميلرز ومدفعية ثقيلة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو "إن منطقة نيكوبول تعرضت لنيران المدفعية الثقيلة، وتضررت المنازل الخاصة والمباني الملحقة وخطوط الكهرباء، كما هاجمت طائرة بدون طيار كاميكازي مدرسة في مركز بلدة كريفي ريه ليلاً، ما أدى إلى تدمير طابقين واندلاع حريق.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".


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