أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية التى يمتلكها الطرفين .

وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها .

من جانبه أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة للتطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين القوات المسلحة وجامعة كفر الشيخ .

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة .