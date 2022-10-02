اليوم السابع
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"أعلام مصر" تزين الفصول فى أول يوم دراسى بمدارس أسوان.. فيديو وصور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:08 ص
"أعلام مصر" تزين الفصول فى أول يوم دراسى بمدارس أسوان.. فيديو وصور "أعلام مصر" تزين أيادى الطلاب داخل الفصول فى أول يوم دراسى
أسوان - عبد الله صلاح

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استقبلت مدارس محافظة أسوان، اليوم الأحد، طلابها فى أول يوم دراسى بالعام الدراسى الجديد 2022/2023، وحرص الطلاب على الدخول للمدارس بأعلام مصر ورفعها عاليا.

ويتفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، مجمع مدارس الزعيم جمال عبد الناصر المشتركة بمنطقة صحارى بمدينة أسوان، يرافقه عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وأكد عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن بدء الدراسة كان قاصرا أمس على يوم تعريفى لطلاب الصفوف الأولى فقط "رياض الأطفال والأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى"، وذلك بهدف تهيئة هؤلاء الطلاب بالمدرسة الجديدة وتعريفهم بالمعلمين واستلام الكتب أيضاً.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الدراسة انتظمت بداية من اليوم الأحد 2 أكتوبر فى لجميع المراحل والصفوف الدراسية داخل 1460 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، تضم 10 آلاف و334 فصل دراسى، بواقع 387 ألفا و884 طالبا وطالبة، لافتاً إلى أن الدراسة فى المدارس ذات الفترتين وعددهم نحو 67 مدرسة.

اسوان
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اعلام-مصر
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بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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