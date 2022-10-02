اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:47 م
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أسعار الذهب اليوم فى مصر 2 أكتوبر 2022

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر 2 أكتوبر 2022 ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية استقرار  بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1118 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلى. 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.
 
 عيار 18 يسجل 958 جنيها.
 
 عيار 24 يسجل 1278 جنيها.
 
 الجنيه الذهب 8944 جنيها.
 
 
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، الثلاثين من سبتمبر مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.
 
وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1672 دولاراً للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 1%، ما على أساس الأداء الشهرى للمعدن، فهبط بنسبة 3.1% مسجلاً بذلك خسائر لسادس شهر على التوالي، فيما تراجع بنحو 7.5% على أساس فصلي.
 
وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التضخم في منطقة اليورو التي أظهرت ارتفاعه إلى 10% في سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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