أسعار الدواجن فى مصر اليوم تستقر عند 37 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار الفراخ فى المزارع استقرار ملحوظ وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع عند 31 جنيهًا، وبلغ سعر الفراخ الساسو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.

في حين استقرت أسعار البيض في المزارع، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 68 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 74 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 74 جنيهًا، بزيادة محدوة عن تداولات الأيام الماضية.

أما عن سعر الدواجن للمستهلك فقد سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيهًا بالمزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.

ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذى يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.