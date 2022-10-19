4 مؤسسات تعليمية بدمياط تحصل على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط صدور قرار رقم 220 من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بتاريخ 29 سبتمبر 2022 باعتماد 4 مؤسسات تعليمية بدمياط.

وشملت المؤسسات روضة السنانية بنات رقم 1 بإدارة دمياط، وروضة الشهيد محمود عصام بادارة الزرقا، وروضة رويال الخاصة للغات بإدارة دمياط الجديدة، وروضة كفر البطيخ بادارة كفر البطيخ.

وتوجه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بخالص الشكر لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية والمتابعة الميدانية وتوجيه عام رياض الاطفال وجميع من قدم الدعم لهذه المؤسسات من فريق الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات الذى كلل تلك الجهود لحصول تلك المؤسسات على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنين لهم دوام التقدم والتوفيق.