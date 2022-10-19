25 أكتوبر.. فعاليات المسابقة الدولية للكاريكاتير والبورتريه "كاريكاتونس 2022"

الفيوم رباب الجالي

تشهد قرية تونس بمحافظة الفيوم يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022م فعاليات مسابقة كاريكاتونس وهى مسابقة دولية يتم تنظيمها سنويًا من قبل مركز الفيوم للفنون وتحت رعاية وزارة الثقافة.



وقال إبراهيم عبلة مدير مركز الفيوم للفنون، أن المسابقة تنعقد هذا العام، من الساعة 1 ظهرًا حتى السابعة مساءً، بمركز الفيوم للفنون الكائن مقره فى قرية تونس.



ولفت عبلة إلى أن فعاليات المسابقة تجمع رسامين الكاريكاتير مع محبى هذا النوع من الفن الذى يسلط الضوء على قضايا هامة سنويًا وفى هذا العام تم اختيار تغيير المناخ ليكون موضوع قسم الكاريكاتير وقال يشرفنا الاحتفاء بفنان الكاريكاتير والتشكيلى المصرى "جورج البهجوري" ليكون موضوع قسم البورتريه عنه.



وأشار عبلة، إلى أنه سيتم عرض الأعمال الفنية المتميزة التى تلقيناها من الفنانين المتقدمين من مختلف دول العالم، وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين يوم المسابقة فى مركز الفيوم للفنون، لكل قسم سيتم اختيار المركز الأول من قبل لجنة التحكيم وسيحصل على 500$ أما المركز الثانى يتم التصويت عليه من قبل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى حتى يوم 22 أكتوبر وسيحصل على 250$.