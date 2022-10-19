"200 عام على فك رموز حجر رشيد".. ندوة تنظمه ا مكتبة الإسكندرية ببيت السنارى

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري ندوة تحت عنوان "200 عام على فك رموز حجر رشيد"، للدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، ومساعد وزير الآثار السابق، ويقدم الندوة الإعلامي مصطفى كفافي؛ المذيع ببرنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الندوة حول اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه، وتأسيس علم المصريات، وهو الحدث التاريخي الذي فتح الباب لكشف تفاصيل الحضارة المصرية وأسرارها التي كانت غامضة على مدار قرون حتى اكتشاف حجر رشيد عام 1799م، وبعدها بسنوات نجاح الشاب الفرنسي «چان-فرانسوا شامبليون» في فك رموزه.

ويعرض خلال الندوة الفيلم الوثائقي (200 سنة إيجيبتولوجي) من إنتاج القناة الأولى، للإجابة على الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي تمكن بها شامبليون من فك رموز حجر رشيد، والتي قادت إلى معرفة تفاصيل الحضارة المصرية القديمة، وكذلك المراحل المختلفة التي مرت حتى تمكن شاملبيون من اكتشاف الحضارة المصرية عبر فك رموز أقدم لغة منطوقة ومكتوبة على وجه الأرض، بالإضافة إلى قصة اكتشاف الحجر ونقله على رأس قوة عسكرية من رشيد إلى المجمع العلمي الفرنسي في بيت السنارى.

تأتي هذه الندوة في إطار احتفالات مكتبة الإسكندرية بمرور مائتي عام على فك الرموز الهيروغليفية للغة المصرية القديمة، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث.