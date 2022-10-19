195 مليون دولار واردات مصر من الشاي منذ يناير وحتى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الشاي ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من الشاي نحو 195 مليون و970 ألف دولار في الفترة "يناير-يوليو" 2022، بينما كانت 160 مليون و298 ألف دولار خلال الفترة المناظرة له في العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 35 مليون و672 ألف دولار.

وشهدت واردات مصر من الشاي تباين ملحوظ، حيث ارتفعت إلى 21 مليون و234 ألف دولار في شهر يوليو الماضي فقط، مقابل نحو 15 مليون و786 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و448 ألف دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشاي نحو 22 مليونا و544 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 27 مليونا و79 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار.

وسجلت قيمة الواردات المصرية تراجعا بنسبة بلغت 14.8٪، حيث بلغت 5.81 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1٪، البترول الخام بنسبة 40٪، فول صويا بنسبة 33.5٪.