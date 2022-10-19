13 قراراً للجمعية العمومية غـير العادية لاتحاد المهن الطبية.. تعرف عليهم

كتبت آية دعبس

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، قرارات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، وتضمنت:

1- عرض تقرير الأمين العام على أعضاء الجمعية.

2۔ عرض تقرير أمين الصندوق على أعضاء الجمعية.

3- عرض ميزانية 2019 على أعضاء الجمعية.

4- عرض الموازانة التقديرية لعام 2022 على أعضاء الجمعية .

5 - عرض آخر مستجدات قضية شركة الثروة الحيوانية.

6- ربط مـقترح زيادة المـعـاش بتنفيذ توصيات الخبير الاكتوارى.

7- الموافقة على عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات.

8- رفض تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة .

9- رفض وضع خطة استثمارية للاتحـاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد، والاقتصار خلال السنوات الثلاث القادمة على الاستثمار الأكثر أمانا فـى أوعية الاستثمار البنكى والسندات فقط، على أن يعـاد العرض على الجمعية العمومية بعد 3 سنوات، مع عـدم استثمار أموال الاتحاد فى مشروعات استثمارية جديـدة خلال هذه المـدة على أن يتم طرح طـرق الاستثمار بعـد الثلاث سنوات المذكورة على الجمعية العمومية قبل اتخاذ أى قرار استثماري.

10- التأكيد على ما يتم حاليا من أن تؤول اربـاح أعـضاء مجـلس الاتحاد الممثلين فى الشركات المساهم فيها الاتحاد لصندوق المعاشات مباشرة.

11- الموافقة على عدم جواز تقاضى اعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة أو من

يرشحه الاتحاد اجرعند توليهم اى مناصب بشركات الاتحاد والشركات المساهم فيها الاتحاد.

12- الموافقة على إلزام النقابات الاربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد بما لا يقل عن 10% من فـوائـض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.

13- التضامن مع أعضاء نقابة الصيادلة فى طلبهم برفع الحراسة عن نقابتهم العامة .

وأكد الاتحاد ضرورة أن تراعى القوانين واللوائح فى تنفيذ هذه القرارات.