100 طالب وطالبة من جامعة بنى سويف يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بقرية طنسا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مشاركة مائة طالب وطالبة من كليات الجامعة المتنوعة في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركز قروي "طنسا" التابع لمركز ببا، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتاً أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل الشاملة للعديد من القرى المصرية انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

من جانبهم، عبر طلاب الجامعة، عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بالقرى المصرية.