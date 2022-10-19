اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:35 م
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‫ وزير الرى يشكر الرئيس السيسى على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 07:46 م
‫ وزير الرى يشكر الرئيس السيسى على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته أسبوع القاهرة للمياه، وكذلك لجميع المشاركين بالأسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الأسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.
 
وأشار سويلم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الأفريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه. 
 
وشمل الأسبوع فى نسخته الخامسة عقد 4 فعاليات رفيعة المستوى و 3 جلسات عامة و 30 جلسة فنية و 12 حدث جانبى و 6 ورش عمل و 3 مسابقات و 4 زيارات ميدانية، وذلك بحضور 1500 مشارك من 70  دولة ومشاركة 66 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و 435 متحدثا، وتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى

رئيس الجمهورية

المياه



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