اليوم السابع
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ياسمين فؤاد: دعم القضايا البيئية العربية عالميا أهم أولويات وزراء البيئة العرب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:32 م
ياسمين فؤاد: دعم القضايا البيئية العربية عالميا أهم أولويات وزراء البيئة العرب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة عن بدء أعمال المكتب التنفيذى فى دورته الـ 58 لمناقشة عدد من القضايا البيئية الهامة على المستوى العربى، وذلك بحضور الوزراء العرب وممثلى كل من مصر والعراق والصومال وتونس والجزائر والمملكة السعودية وجيبوتى والسودان.
 
وأعربت وزيرة البيئة عن ترحيبها بممثلى وأعضاء المكتب التنفيذى بالمجموعة العربية كما رحبت بوزيرة البيئة والمناح بدولة الصومال كأول وزيرة تتولى الشأن البيئى بدولة الصومال الشقيقة مؤكدة على توفير كافة الدعم من المجموعة العربية و الجانب المصرى خاصة لدعم العمل البيئى بالصومال كما رحبت بمعالى وزير البيئة العراقى والحضور بالمجلس من السادة وزراء البيئة من أجل إعلاء الشأن البيئى عربيا. 
 
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية المجلس فى توحيد الرؤى العربية وإعلاء شأن العمل البيئى  بالإضافة إلى دعم القضايا البيئية العربية عالميا كأهم اولويات المجلس. 
 
ويتصمن جدول أعمال المجلس عدد من الموضوعات الهامة منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وكذلك الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة الصحة والبيئة والوضع البيئي في الدول العربية و التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ،  بالإضافة إلى التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ واستراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته كذلك متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة علاوة على متابعة المنتدى العربى للبيئة فى دورته الأولى.
 
اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب
المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب

 


البيئة

تغير المناخ

الوزراء العرب

تغيرات المناخ

التنمية

الأمم المتحدة



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