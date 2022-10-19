وكيل "صحة القليوبية" يتفقد المعامل المركزية لمتابعة سير العمل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية للمعامل المركزية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله الدكتور وليد عبد المقصود مدير معامل القليوبية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة في معامل المحافظة التي هي صرح طبي متميز وتعد حصن أمان المواطن البسيط، حيث يوجد بها كافة أنواع التحاليل الطبية التي تضمن سلامته، حيث تشمل معامل تحاليل الدم، والذى يقوم بها فريق طبي متميز يحرص على منتهى الدقة في استخراج نتائج الفحوصات المختلفة.

كما يوجد بها معامل المياه والذي يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، وأيضأ معمل الأغذية والذي يقوم بأخذ العينات من كافة الأطعمة المستوردة منها أو المصنعة محلياً للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك بإجراء عدد من الفحوص منها فحص الأغذية للمواد المضافة مثل الألوان، المواد الحافظة والكشف عن الغش فى عينات بعض المواد الغذائية مثل الملح واللبن والخل بالإضافة الي رصد مصادر التلوث.

كما تشمل معامل القليوبية أقسام معامل الدم و الكيمياء و الفيروسات وال p.c.r ومعامل الوبائيات لحالات السموم و مزارع الدم والبول والبراز والنخاع الشوكي.